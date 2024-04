Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (400) Betrunkener schoss mit Schreckschusspistole in die Luft - Festnahme

Fürth (ots)

Ein Betrunkener sorgte am Samstagabend (20.04.2024) für einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Fürth. Polizeibeamte nahmen den 21-Jährigen fest, nachdem dieser mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft geschossen hatte.

Ein Zeuge hatten sich um kurz nach 17:30 Uhr über den Notruf bei der Polizei gemeldet. In der U-Bahn U1 in Fahrtrichtung Nürnberg Langwasser war ihm ein Mann aufgefallen, der eine Pistole im Hosenbund führte. Dieser stieg am Hauptbahnhof aus und begab sich anschließend auf den Bahnhofsplatz. Da der Zeuge dem Mann folgte und der Polizei fortlaufend dessen aktuellen Standort mitteilte, konnte eine Streife den Mann kurz darauf im Bereich des Bahnhofsplatzes stellen.

Nachdem die Beamten den 21-Jährigen zum Stehenbleiben aufforderten, zog dieser die Schreckschusspistole und schoss mehrmals in die Luft. Die Polizeistreife dirigierte den Verdächtigen daraufhin unter Vorhalt der Dienstwaffen zu Boden. Der 21-jährige kam den Anweisungen der Beamten nach und ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen.

Die Schreckschusswaffe hatte der Tatverdächtige kurz vor seiner Festnahme in ein Gebüsch geworfen. Die Polizeibeamten stellten die Waffe sicher und nahmen den stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab für den 21-Jährigen einen Wert von fast zweieinhalb Promille. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell