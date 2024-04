Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Leichtkraftrad gestohlen (GG-AT 297)

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Sonntag (14.04.) ein im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Barlach-Straße in Haßloch abgestelltes dunkelblaues Leichtktraftrad der Marke "Sanyang" mit dem amtlichen Kennzeichen GG-AT 297.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Leichtkraftrades geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell