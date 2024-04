Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Autoscheibe eingeschlagen und Rucksack gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Babenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Sonntag (14.4.) die Scheibe eines grauen VW Tiguan ein. Im Zeitraum zwischen 15 und 22 Uhr entwendeten sie anschließend einen Rucksack und eine Sonnenbrille aus dem Innenraum des in der Frankfurter Straße geparkten Wagens. Die Unbekannten suchten das Weite und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat 21/22 aus Darmstadt bittet mögliche Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder die Täter auf ihrer Flucht beobachtet haben, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell