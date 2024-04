POL-DA: Groß-Gerau: nach Einbruch in Bürogebäude/Weitere Firmenräume im Visier

Gernsheim (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag (12.04.) und Montag (15.04.) im Bereich der Unterführung in der Mannheimer Straße in Klein-Rohrheim mehrere Farbschmierereien hinterlassen. Da unter anderem auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gesprüht wurden, ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz und sucht Zeugen mit ...

