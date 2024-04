Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Dienstag (16.4.) schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe zu einem Tankstellenverkaufsraum in der Industriestraße ein. Als er anschließend den Innenraum betrat und die ausgelöste Alarmanlage bemerkte, ergriff er zu Fuß die Flucht. Der Kriminelle hinterließ einen Schaden über mehrere Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Einbruchskommissariats (K 21) aus Rüsselsheim unter der 06142/696-0 in Verbindung zu setzten.

