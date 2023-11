Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (11.11.2023), im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der Lemberger Straße die Terrassentüre auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Es wurden sämtliche Räume betreten, durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht. Der Wert des entwendeten Diebesguts beläuft sich auf circa 750 Euro. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142 4050 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell