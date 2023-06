BPOLD-B: Gewalttätiger Angriff - Mann verliert Schneidezahn

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots) - Am frühen Dienstagmorgen nahmen Bundespolizisten einen 39-Jährigen vorläufig fest, der zuvor in eine Verkaufseinrichtung am S-Bahnhof Marzahn einbrach und diverse Lebensmittel entwendete. Gegen 01:35 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich der Mann gewaltsam Zutritt in die Verkaufseinrichtung auf dem Bahnsteig verschafft und diese anschließend mit einer gefüllten Tüte und einem ...

