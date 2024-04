Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrerin fährt auf Fußgängerüberweg gegen Pkw - Pkw-Fahrer fährt weiter - Pkw-Fahrer ermittelt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.04.2024, gegen 18.40 Uhr, wollte eine 45 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg in der Colmarer Straße, unweit des Kreisverkehrs an der Hauptstraße, überqueren und fuhr dabei seitlich in die Beifahrertür eines vorbeifahrenden 28-jährigen Pkw-Fahrers. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der 28-Jährige fuhr ohne anzuhalten weiter. Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife wurde von Zeugen auf den Unfall aufmerksam gemacht und nahm die Verfolgung auf. Am Kreisverkehr zur Alte Straße konnte der 28-jährige Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad beträgt etwa 300 Euro. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell