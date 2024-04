POL-FR: Weil am Rhein: Abschleppvorgang auf Autobahn endet in Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 20.04.2024, 22.30 Uhr bis Sonntag, 21.04.2024, 10.00 Uhr, wurde ein schwarzer BMW X3 entwendet. Der Pkw stand in einem Hinterhof in der Obere Schanzstraße in Friedlingen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de ...

