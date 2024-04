Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schneefall sorgt wieder für Unfälle im Hochschwarzwald

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Aufgrund des erneuten Schneefalls kam es am vergangenen Sonntag zu mehreren Verkehrsunfällen.

Am 21.04.21, gg. 09:23 Uhr, kam auf der L128, ein 46-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Kombi auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten und der Böschung, so dass das Fahrzeug umkippte. Mit Beschädigungen in Höhe von ca. 8.000 Euro, musste der Pkw durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Neustadt war zur techn. Hilfeleistung vor Ort.

Gg. 10:24 Uhr befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin die K 4962 von Bärental kommend in Richtung Titisee. Auf der schneebedeckten Fahrbahn fuhr sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem herannahenden Pkw eines 74-jährigen Autofahrers. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Diese mussten durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gg. 10:39 Uhr auf der Heiligbrunnenstraße im Bereich Lafette. Infolge der schneebedeckten Fahrbahn kam ein 43-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und kollidierte im Anschluss mit der Leitplanke. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro.

Eine gute Nachricht ist trotz der Vielzahl an Verkehrsunfällen zu verzeichnen. Es entstanden keine Personenschäden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell