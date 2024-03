Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240326.3 Kiel: Polizei sucht Fahrerin nach Unfallflucht

Kiel (ots)

Bereits am 17. März kam es an der Kreuzung Westring / Saarbrückenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Die Autofahrerin entfernte sich anschließend, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Nach übereinstimmenden Angaben des 76 Jahre alten Radfahrers und eines Zeugen habe er an dem Sonntag gegen 16:35 Uhr den Radweg der Saarbrückenstraße befahren und bei grün zeigender Ampel geradeaus über die Kreuzung Westring fahren wollen. Ein VW Golf mit einer Frau am Steuer habe in dem Moment nach rechts in den Westring einbiegen wollen und habe zunächst gewartet, um den vorfahrtberechtigten Radfahrer passieren zu lassen.

Der Wagen sei dann jedoch unvermittelt angefahren und abgebogen. Der 76-Jährige habe einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern können. Hierbei sei der Mann zu Fall gekommen und habe sich Gesichts- und Handverletzungen zugezogen. Der graue Golf sei weitergefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nähere Angaben zur Fahrerin beziehungsweise dem Kennzeichen des Wagens liegen nicht vor. Der Unfalldienst des Bezirksreviers führt die Ermittlungen und sucht die Fahrerin beziehungsweise Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Verursacherin machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 1503 entgegen.

Matthias Arends

