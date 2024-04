Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21. April 2024, gegen 7.25 Uhr gerieten zwei Mülltonnen auf einem Anwesen in der Erzherzogstraße in Freiburg in Brand.

Die Feuerwehr Freiburg konnte das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch die Hitze die Hausfassade und eine Fensterscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 5000 Euro.

Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt. Von Brandstiftung kann ausgegangen werden.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell