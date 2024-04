Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw aus Hinterhof entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 20.04.2024, 22.30 Uhr bis Sonntag, 21.04.2024, 10.00 Uhr, wurde ein schwarzer BMW X3 entwendet. Der Pkw stand in einem Hinterhof in der Obere Schanzstraße in Friedlingen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

