POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrerin rutscht auf Ölspur aus (11.07.2024)

Eine Rollerfahrerin ist am Donnerstagabend auf dem Kreisverkehr Reichenaustraße/Schänzlebrücke gestürzt. Eine 51-Jährige fuhr mit ihrem 19 Jahre alten Sozius von der Oberlohnstraße in den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Schänzlebrücke verlassen. Im Bereich der Ausfahrt geriet der Roller aufgrund einer Ölspur ins Rutschen und fiel auf die Seite. Die 51-Jährige verletzte sich dabei und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Um die verschmutzte Unfallstelle kümmerte sich zunächst die Feuerwehr, ehe eine Reinigungsfirma den Ölfilm beseitigte.

