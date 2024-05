Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand im Industriegebiet Höxter

Höxter (ots)

Am Nachmittag des 10.05.2024, gegen 15:40 Uhr kam es zu einem kleinen Brand auf dem Gelände des Industriegebietes in Höxter, Zur Lüre 41. Dabei geriet eine Holzpalette mit den darauf befindlichen Autoreifen in Brand. Der Brand konnte jedoch frühzeitig erkannt werden und wurde durch Zeugen, mittels eines Gartenschlauches, gelöscht. Eine vorsätzliche Brandstifung kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat der Polizei in Höxter hat entsprechende Brandermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell