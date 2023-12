LPI-NDH: Alkohol & Drogen

Heiligenstadt (ots) - Zum Samstag ging am späten Nachmittag die Meldung ein, dass die Verglasung einer Bushaltestelle in Heiligenstadt am Holzweg auf unbekannte Art und Weise derart stark erhitzt wurde, sodass diese zerbarst. Die unbekannte Täterschaft entfloh der Dunkelheit des Heiligenstädter Stadtgebietes. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren nach § 303 StGB der Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen werden gesucht und ...

