Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs KN) Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen

Zeugenaufruf (13.07.2024)

Singen (ots)

Über Notruf wurde der Polizei am frühen Samstagmorgen, gegen 01:40 Uhr mitgeteilt, dass sich in Singen, im Bereich des Bahnhofvorplatzes zwei Personengruppen streiten würden. Weiter wurde mitgeteilt, dass sich die Lage zu einer unübersichtlichen Schlägerei entwickeln würde. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnten keine Personen oder Verletzte am Einsatzort mehr festgestellt werden. Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass eine Person eine Schusswaffe in der Hand gehalten habe und in die Menge hinein gerufen hätte "aufhören oder ich schieße". Innerhalb der Fahndung konnte schlussendlich ein 49-jähriger Geschädigter mit einer Schnittverletzung an der Hand angetroffen werden. Zeugen welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Singen, unter der Telefonnummer 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell