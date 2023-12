Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlauben aufgebrochen

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Kleingartenanlage "Im Hirschental" am Karstwanderweg in Nordhausen. In weiterer Folge brachen die Täter mehrerer Gartenlauben gewaltsam auf und entwendeten aus den Gartenlauben Fernseher, Werkzeuge, Werkzeugkisten und einige Rollen Tiolettenpapier. An den aufgebrochnenen Gartenlauben entstand eine Sachschaden in Höhe von ca. 1300 EUR.

