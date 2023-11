Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 26-jährige Fahrerin eines Kia die B84 von Eisenach in Richtung BAB 4. In einer dort befindlichen Linkskurve kam die Frau offenbar aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und geriet in einen Graben. Infolgedessen war der Kia nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen verletzten sich nicht. (jd)

