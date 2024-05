Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche: Mutter und Sohn Opfer von gefährlicher Körperverletzung

Altena (ots)

In der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr wollte eine 62-jährige Altenaerin ihren 29-jährigen Sohn an einer Gaststätte am Markaner abholen. Wie sie später der Poli-zei berichtete, wurde dieser dort von einem 160 cm großen Mann mit dunklen Haa-ren, Schnauzbart, schwarzer Hose und schwarzer Jacke geschlagen. Als sie dazu kam, um ihrem Sohn zu helfen, seien acht bis neun weitere Männer dazu gekom-men und hätten auch die Frau mit Faustschlägen und Tritten angegriffen. Sie ent-fernten sich im Anschluss teils mit einem Pkw.

Eine genauere Beschreibung der Angreifer war zum Zeitpunkt der Anzeigenauf-nahme nicht möglich. Mutter und Sohn trugen Platzwunden und Schmerzen da-von. Nun sucht die Polizei nach den Tätern. Wer kann Hinweise geben? Die Polizei in Altena nimmt Hinweise unter 02352 91990 entgegen. (lubo)

