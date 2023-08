POL-HH: 230808-2. Frau in Fußgängertunnel Hamburg-Stellingen angegriffen - Zeugen gesucht

Hamburg (ots) - Tatzeit: 05.08.2023, 21:50 Uhr; Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Habichtstraße/ Steilshooper Straße Samstagabend versuchten zwei noch unbekannte Männer einen Kiosk in der Habichtstraße zu überfallen. Einer der Täter versprühte dabei Pfefferspray und verletzte damit die Angestellte. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am späten Samstagabend betraten zwei Männer einen Kiosk in der ...

mehr