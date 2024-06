POL-EL: Meppen - Einbruch in Werkstatt

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Personen beschädigten am 20. Juni zwischen 19.00 Uhr und 19.15 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Borkener Hof abgestellten schwarzen Volvo XC40. Die Schadenshöhe ist dabei bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr