POL-EL: Papenburg/Aschendorf - Besitzer/in von zwei Pedelecs gesucht

Papenburg/Aschendorf (ots)

Durch die Polizei in Papenburg konnten am Mittwoch, 19.06.2024 in Aschendorf zwei hochwertige Pedelecs der Marke Riese und Müller sichergestellt werden. Es handelt sich hierbei um ein weißes Pedelec der Marke Riese und Müller, Typ Nevo sowie um ein schwarzes Riese und Müller, mit einem blauen Sattelschoner des Stadtradelns (siehe Bilder). Wer sein Fahrrad auf den Bildern wiedererkennt oder wer Hinweise zu den Fahrrädern geben kann melde sich bitte bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/926173

