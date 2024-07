Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kindlebildstraße/Hegaublick - Ape gerät in Gegenverkehr - eine Person verletzt (14.07.2024)

Reichenau (ots)

Am Sonntagmittag hat sich auf der abknickenden Vorfahrt im Bereich Kindlebildstraße/Hegaublick ein Unfall ereignet. Ein 53-Jähriger fuhr mit einer Ape auf dem Hegaublick in Richtung Kindlebildstraße. In der abknickenden Vorfahrt verlor der 53-Jährige die Kontrolle über sein dreirädriges Gefährt und prallte in die Seite eines entgegenkommenden Renault eines 61-Jährigen der auf der Kindlebildstraße in Richtung Lindenbühl unterwegs war. Bei der Kollision verletzte sich der Ape-Fahrer durch eine splitternde Scheibe am Arm. Am Renault entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro, den Schaden an der Ape schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

