Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwere Unfälle am Wochenende

Ratzeburg (ots)

21. Mai 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.-20.05.2024 - Bliestorf, Panten, Groß Sarau, Nusse

Am vergangenen Wochenende kam es gleich an mehreren Orten zu schweren Verkehrsunfällen, im Einzelnen:

1. Am 18.05.2024 (Samstag) kam es früh morgens gegen 00.45 Uhr zu einem Unfall auf der B207 Höhe Groß Sarau. Ein 78-jähriger aus Seeretz befuhr mit seinem Pkw Daimler-Benz die B207 aus Richtung Ratzeburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Ostholsteiner nach links von der Fahrbahn ab, stieß dort gegen eine Schutzleitplanke und prallte zurück auf die Straße ab. Dort stieß er in einen entgegenkommenden Hyundai, in dem sich eine 20-jährige Ratzeburgerin sowie ein 25-jähriger Beifahrer aus dem Ratzeburger Umland befand. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Insassen schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden beim Polizeirevier Ratzeburg durchgeführt.

2. Am Sonntagmorgen (19.05.2024) gegen 06.00 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus dem Möllner Umland mit seinem Pkw Audi die Kreisstraße 35 aus Richtung Panten kommend in Fahrtrichtung Nusse. Aus unbekannter Ursache kam der Audi nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen einen Baum. Dabei wurde die Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

3. Ebenfalls am Sonntag, abends gegen 19.30 Uhr befuhr eine 49-jährige aus dem Herzogtum Lauenburg mit ihrem Pkw Opel die Hauptstraße in Nusse, aus Richtung Mannhagen kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Im Einmündungsbereich zur Koberger Straße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Krad, welches von einem 26-jährigen aus den Nusser Nachbargemeinden gefahren wurde. Der Kradfahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

4. Am Montag (20.05.2024) gegen 14.00 Uhr befuhr ein 64-jähriger Hamburger mit seinem Rennrad den Todenweg in Bliestorf in Fahrtrichtung Grinau. In einer Linkskurve wurde er nach rechts aus der Kurve getragen, stürzte und verletzte sich schwer. Lebensgefahr bestand nicht. Der Hamburger musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wir wünschen allen Verletzten gute Besserung!

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell