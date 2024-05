POL-RZ: Zeugen nach Diebstählen an Pkw gesucht

Ratzeburg (ots) - 21. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 17.05.2024 - Großhansdorf Am Samstag (18.05.2024) kam es in Großhansdorf zu zwei Einbrüchen, die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr brachen unbekannte Täter in Einfamilienhäuser im Elchweg und im Hansdorfer Mühlendamm ein. Dabei wurden offenstehende Fenster genutzt, um in die Häuser zu gelangen. In einem Fall stand das Fenster im ...

