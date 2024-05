Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Großhansdorf

Ratzeburg (ots)

21. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 17.05.2024 - Großhansdorf

Am Samstag (18.05.2024) kam es in Großhansdorf zu zwei Einbrüchen, die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr brachen unbekannte Täter in Einfamilienhäuser im Elchweg und im Hansdorfer Mühlendamm ein. Dabei wurden offenstehende Fenster genutzt, um in die Häuser zu gelangen. In einem Fall stand das Fenster im Erdgeschoss auf Kipp und im anderen Fall war es im Obergeschoss komplett geöffnet. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlangten sie kein Stehlgut.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise über verdächtigte Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegengenommen.

Schützen und sichern Sie Ihr Heim! Lassen Sie keine Fenster offenstehen, wenn Sie das Haus verlassen. Bieten Sie den Einbrechern keine Möglichkeit, in Ihre "vier Wände" zu gelangen!

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell