Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 48-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizistin (13.07.2024)

Konstanz (ots)

Ein Mann hat am Samstagnacht Widerstand geleistet und dabei eine Polizistin verletzt. Gegen 00.30 Uhr verständigte der Wirt einer Gaststätte am Bahnhofplatz die Polizei, da eine Person randaliere und die Örtlichkeit trotz Hausverbots nicht verlassen wolle. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der stark alkoholisierte 48-Jährige, der bereits im Laufe des Abends auffällig geworden war sofort aggressiv, so dass ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam nahmen. Dabei versetzte der Mann einer 29-jährigen Polizisten einen gezielten Kopfstoß, wobei er sie leicht verletzte. Anschließend trat er mehrmals gegen den Streifenwagen und beleidigte die Beamten lautstark. Der 48-Jährige musste anschließend in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausnüchtern. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell