Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Zoznegg, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Kleingartenanlage ein und entwenden Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro (13./14.07.2024)

Mühlingen, Zoznegg (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind unbekannte Täter in mehrere Hütten einer Kleingartenanlage in der Stockacher Straße eingebrochen und haben Gartengeräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 08 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu sechs Lauben, aus denen sie drei Rasenmäher, ein Stromaggregat eine Kettensäge und eine Leiter im Gesamtwert von rund 2.700 Euro erbeuteten. Zum Abtransport der Geräte müssten die Täter ein Fahrzeug benutzt haben.

Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Kleingartenanlage Zoznegg beobachtet haben, oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell