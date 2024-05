POL-Bremerhaven: Mann bei Streit schwer verletzt

Bremerhaven (ots) - Erneut wurde in Bremerhaven ein Motorroller von unbekannten Tätern entwendet. Der Besitzer eines Rollers vom Typ Peugeot Vivacity in den Farben Silber und Blau hatte das Zweirad am Dienstag, 21. Mai, gegen 16.30 Uhr am Lotjeweg unweit der Kreuzung zum Schierholzweg vor einem Wohngebäude abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr stellte der Mann fest, dass der Motorroller offenbar gestohlen ...

