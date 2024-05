Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mehrfamilienhaus an der Schleusenstraße: Einbrecher nehmen Elektrowerkzeuge mit

Bremerhaven (ots)

Eine noch unbekannte Anzahl an Elektrowerkzeugen und Zubehör haben unbekannte Täter aus einem Gebäude an der Schleusenstraße gestohlen. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter zwischen Dienstag, 21. Mai, 8 Uhr, und Mittwoch, 22. Mai, 9 Uhr, in das Mehrfamilienhaus zwischen der Bürgermeister-Smidt-Straße und der Gartenstraße ein. Dieses wird aktuell saniert und ist mit einem Baugerüst versehen. Mutmaßlich nutzten die Täter dieses Gerüst, um in eines der oberen Stockwerke zu gelangen und hier ein Fenster aufzuhebeln. Mit ihrer Beute gelangten sie dann über die Hauseingangstür wieder hinaus. An Tür und Fenster entstanden Sachschäden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Wer im betreffenden Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei (Telefon 0471/953-3221) zu kontaktieren.

