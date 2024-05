Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einem Einbruch in eine Grundschule im Bremerhavener Stadtteil Surheide wurde die Polizei Bremerhaven am gestrigen Pfingstmontag, 20. Mai, gegen 18.45 Uhr gerufen.

Mitarbeiter der Schule in der Isarstraße hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie bei Vorbereitungen für den Schulstart nach dem Pfingstwochenende einen Einbruch festgestellt hatten. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die bislang unbekannten Täter in der Zeit von Sonntag, 19. Mai, bis zum Pfingstmontag gewaltsam Zugang in das Gebäude sowie verschlossene Räume verschafft. Sie brachen Schränke auf und entwendeten unter anderem 75 Schul- IPads. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Sie bittet Personen, die in Tatortnähe auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

