POL-Bremerhaven: Trickbetrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus - Senioren reagieren vorbildlich - Polizei gibt Tipps zum Schutz

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde in der Nacht zum heutigen Freitag, 17. Mai, zu einer verletzten Person in den Stadtsüden alarmiert. Den schnell am Einsatzort in der Daimlerstraße eingetroffenen Beamten gegenüber erklärte der leicht am Kopf verletzte 43-jährige Mann, dass er kurz zuvor, gegen 23.10 Uhr nahe der Buddestraße Opfer eines Raubes geworden sei. Demnach war er mit einer Bekannten ...

mehr