POL-Bremerhaven: Einbrecher suchen Seniorentreff im Stadtpark Lehe heim

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch, 15. Mai, an der Deichstraße in Bremerhaven-Mitte einen Motorroller gestohlen. Die Polizei (0471/953-4444) bittet um Hinweise. Der Fahrer hatte das Zweirad am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr an der Deichstraße in Höhe der Hausnummer 74 verschlossen abgestellt. Am Mittwochmorgen stellte er dann fest, dass der Roller nicht mehr vor Ort war. Erste ...

mehr