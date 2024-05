Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb zerstört Eingangstür auf der Flucht

Bremerhaven (ots)

Ein Ladendieb hielt am gestrigen Dienstagmittag, 14. Mai, die Polizei Bremerhaven im Stadtteil Geestemünde in Atem.

Zunächst war der 42-jährige polizeibekannte Mann gegen 12.45 Uhr in einem Supermarkt an der Elbestraße aufgefallen, nachdem er dort diverse Fleischwaren entwendet hatte. Angestellte hatten die Tat entdeckt und den Dieb gestellt. Den Marktmitarbeitern und den alarmierten Polizisten gegenüber verhielt sich der Mann unkooperativ, aggressiv und folgte den Anweisungen nur widerwillig. Er erhielt vom Marktleiter ein Hausverbot, und die Polizeibeamten führten ihn aus dem Markt.

Aber bereits drei Minuten später wurden die Beamten erneut zu einem Ladendiebstahl in einem anderen, nahegelegenen Discounter an der Elbestraße alarmiert. Der Verdacht der Polizisten bestätigte sich: Es handelte sich um den gerade entlassenen Mann. Erneut hatte der 42-Jährige versucht, Fleischwaren zu entwenden, war aber auch hier vom Personal bei der Tat entdeckt und zunächst festgehalten worden. Er riss sich allerdings noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei los, flüchtete in Richtung Ausgang und prallte gegen die automatische Eingangstür, die dabei zerstört wurde. Das brachte ihn offenbar wenigstens kurzzeitig zu Vernunft, denn alle Beteiligten warteten nun auf die schnell eingetroffenen Beamten.

Als er dem Polizeigewahrsam zugeführt werden sollte, führten ihn die Polizisten zum Streifenwagen. Auf diesem Weg versuchte der 42-Jährige zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung durch die Einsatzkräfte gestellt, vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam nach Lehe gebracht werden. Dabei verhielt er sich weiterhin aggressiv. Den Dieb erwarten nun u.a. Strafanzeigen wegen Räuberischen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Schaden an der Eingangstür wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell