Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeuegnsuche und Einbrüche

Altena (ots)

Zeugensuche: Mutter und Sohn Opfer von gefährlicher Körperverletzung Von Samstag auf Sonntag suchten um 01:30 Uhr eine 62 Jahre alte Altenaerin und ihr 29 Jahre alter Sohn die Polizeiwache Altena auf. Nach ihren Angaben wollte die Dame ihren Sohn von einer Gaststätte an der Iserlohner Straße abholen. Wie sie feststellen musste, wurde dieser dort von einem 160cm großen Mann mit dunklen Haaren, Schnauzbart, schwarzer Hose und schwarzer Jacke nahe der dortigen Sparkasse geschlagen. Als sie dazu kam, um ihrem Sohn zu helfen, kamen jedoch acht bis neun weitere Männer dazu und griffen auch die Dame mit Faustschlägen und Tritten an. Sie entfernten sich im Anschluss teils mit einem PKW, eine genauere Beschreibung war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht möglich. Mutter und Sohn trugen Platzwunden und Schmerzen davon. Nun sucht die Polizei nach den Tätern. Wer kann Hinweise geben? Die Polizei in Altena nimmt Hinweise unter 02352 91990 entgegen.

Einbrüche in Altroggenrahmede

Unbekannte sind innerhalb der letzten drei Wochen in ein leerstehendes Wohn- und Geschäftshaus an der Rahmedestraße eingedrungen, welches nach einem Brand nicht mehr bewohnt wird. Sie durchtrennten Kabelleitungen, klauten diese und hebelten diverse Lauben auf dem Gelände auf. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise. (lubo)

