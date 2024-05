POL-NOM: Hausverkleidung beschmiert

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Schlinganger, Dienstag, 07.05.2024, 15.00 Uhr - Mittwoch, 08.05.2024, 13.00 Uhr NORTHEIM (mil) Eine bislang unbekannte Person zerkratzte den auf einem Parkplatz an der o.g. Örtlichkeit geparkten Pkw des 45-jährigen Geschädigten aus Northeim. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. ...

