POL-HAM: 8-jährige Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntagnachmittag (8.April) ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Im Giesendahl". Gegen 14.50 Uhr fuhr die 8-Jährige mit ihrem Roller von einem Fußweg der Richardstraße auf die Straße "Im Giesendahl". Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 82-Jährigen PKW-Fahrers aus Hamm. Dieser hatte den "Giesendahl" zuvor in Richtung Lippestraße befahren. Das Schulkind wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo es stationär verblieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.(es)

