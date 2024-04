Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein 20-jähriger Pedelec schwer und ein 33-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der 20-jährige Hammer war am 7. April, um 21.13 Uhr, mit seinem Pedelec auf der Marienburger Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem Skoda eines 33-jährigen Hammers. Dieser war auf dem Bockelweg in Richtung Osten unterwegs.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelecfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Nach Erstversorgung durch Rettungsdienstkräfte vor Ort wurde er in ein Hammer Krankenhaus verbracht, in dem er stationär verblieb. Da der Verdacht bestand, dass der Pedelecfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel das Fahrzeug geführt hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der 33-jährige Hammer wurde leicht verletzt ebenfalls einem Hammer Krankenhaus zugeführt, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Polizei Hamm von einem Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund unterstützt. (aj)

