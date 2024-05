POL-NOM: Pkw zerkratzt - 1000 Euro Schaden

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) In der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 2024 entwendete ein bislang unbekannter das auf einem Grundstückshinterhof in der Waldstraße 32 in Salzderhelden unverschlossen abgestellte E-Bike eines 61-jährigen Geschädigten. Es handelt sich um ein blau-schwarzes Pedelec der Firma Moskow Plus im Wert von über 1.800 Euro. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck, 05561-31310. Rückfragen bitte an: ...

mehr