Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Pedelecs

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

In der Nacht vom 6. auf den 7. Mai 2024 entwendete ein bislang unbekannter das auf einem Grundstückshinterhof in der Waldstraße 32 in Salzderhelden unverschlossen abgestellte E-Bike eines 61-jährigen Geschädigten. Es handelt sich um ein blau-schwarzes Pedelec der Firma Moskow Plus im Wert von über 1.800 Euro.

Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck, 05561-31310.

