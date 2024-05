Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Einbruch mehrere Flaschen Parfüm gestohlen

Bremerhaven (ots)

Nach einem Einbruch in eine Parfümerie am gestrigen Montagabend, 20. Mai, im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Erbeutet wurden mehrere Flaschen Duftwasser mit einem bislang noch unbekannten Wert.

Gegen 22.25 Uhr wurde die Polizei zu dem Einbruch an der Georgstraße, zwischen Bismarckstraße und Kreuzstraße, gerufen. Ein oder mehrere Täter hatten die gläserne Zugangstür zu dem Geschäft beschädigt und sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft. Ein 45-jähriger Anwohner, der durch ungewöhnliche Geräusche auf den Einbruch aufmerksam geworden war, sah noch einen Mann auf einem Mountainbike vom Tatort in Richtung der Kreuzstraße flüchten. Diese Person wird beschrieben als eher schlank, circa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Zudem soll der Verdächtige ein rotes Cap und weiße Schuhe getragen und eine Einkauftasche bei sich gehabt haben.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise auf den/die Täter oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

