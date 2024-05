Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter verletzen 39-Jährigen bei Raubversuch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt nach einem versuchten schweren Raub auf der Rickmersstraße und bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter hatten am späten Pfingstsonntagabend, 19. Mai, einen 39-Jährigen brutal überfallen und ihn dabei verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war das Opfer gegen 23.20 Uhr zu Fuß auf einem Gehweg am nördlichen Rand der Rickmersstraße im Bereich Möwenstraße unterwegs. Ungefähr auf Höhe eines Discounter-Supermarktes wurde er von zwei Männern angesprochen. Einer stellte sich ihm in den Weg, der andere näherte sich von hinten. Die Unbekannten verlangten die Herausgabe von Wertgegenständen. Der 39-Jährige versuchte daraufhin, einen der Männer wegzustoßen und zu entkommen, was jedoch misslang. Die Täter schlugen das Opfer mit einem stumpfen Gegenstand und verletzten es am Kopf. Zudem fügten sie dem Bremerhavener mittels Stichwerkzeug oberflächliche Wunden zu.

Dem 39-Jährigen gelang es, sich aus der Situation zu befreien und entlang der Rickmersstraße in östlicher Richtung zu fliehen. Die Täter folgten dem Verletzten noch bis ungefähr zum Kreisverkehr Rickmersstraße/Pestalozzistraße und entkamen dann ohne Beute. Ungefähr auf Höhe Körnerstraße traf das Opfer auf Passanten, die ihm Erste Hilfe leisteten und die Polizei alarmierten. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bisher nicht zum Ergreifen der Täter. Ein Rettungswagen brachte den 39-Jährigen zu weiteren Behandlungen in eine Klinik.

Der Geschädigte beschrieb den Täter, der ihm gegenüberstand, wie folgt: circa 25 bis 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß und schlank. Der Mann mit südländischem Phänotypus habe einen schwarzen Vollbart, hatte eine dunkle Kapuze auf und weiße Schuhe getragen. Den zweiten Täter konnte das Opfer nicht hinreichend beschreiben.

Hinweise nimmt die Polizei Bremerhaven unter Telefon 0471/953-4444 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell