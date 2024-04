LPI-NDH: Einbrecher im Rathaus

Nordhausen (ots) - Am Dienstagmorgen wurde bei der Polizei ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Sundhäuser Straße angezeigt. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt in das Objekt verschafft und die Räume durchsucht. Entwendet wurden ein Kompressor sowie Buntmetall. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens beläuft sich auf einen Wert im vierstelligen Bereich. Am Firmengebäude entstand ein Sachschaden von etwa ...

