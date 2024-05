Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sachbeschädigungen an zwei Schulen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

An gleich zwei Schulen im Bremerhavener Ortsteil Bürgerpark entdeckten die zuständigen Hausmeister am gestrigen Dienstag, 21. Mai, Farbschmierereien und Beschädigungen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte der Polizei gegen 7.30 Uhr zum Schulzentrum Carl von Ossietzky an der Schiffdorfer Chaussee gerufen. Hier hatten die derzeit noch unbekannten Täter ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit zwischen Freitag, 17. Mai, 14 Uhr, und gestern, 6.45 Uhr, das Schulgelände betreten und mehrere Gebäudeteile, Fenster sowie Paneele einer Solaranlage mit Farbe beschmiert. Weiter beschädigten die Unbekannten auf dem Gebäudedach die Abdeckung eines Oberlichtes und zerschmissen auf dem Schulhof eine Gehwegplatte.

Im Anschluss nahmen die Polizisten an der benachbarten Beruflichen Schule für Technik an der Georg-Büchner-Straße gleich die nächste Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hier hatten unbekannte Täter ebenfalls die Fassade und Fenster mit Farbe beschmiert. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen Freitag, 17. Mai, 14 Uhr, und gestern, 8 Uhr.

Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell