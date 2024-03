LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss am Steuer

Werther (ots) - Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, die Hesseröder Straße aus Richtung Hesserode in Richtung Großwechsungen. Eigenen Angaben zufolge hatte er aufgrund der tiefstehenden Sonne die vor ihm in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin nicht wahrgenommen. Es kam zur Kollision, wodurch die 66-jährige Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Rückfragen bitte an: ...

