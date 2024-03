Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umfangreiche Ermittlungen wegen Falschgelddelikten im Raum Mühlhausen - Polizei realisiert Durchsuchungsbeschlüsse

Mühlhausen (ots)

Durch die Kriminalpolizeistation Mühlhausen wurden am Mittwoch, 20. März, aufgrund mehrerer Beschlüsse des Amtsgerichts Mühlhausen die Wohnungen von Beschuldigten durchsucht. In einem der durchsuchten Objekte konnte nach gründlicher Absuche ein Umschlag mit vermutlichem Falschgeld festgestellt werden. Nach einer ersten Sichtung und Begutachtung steht fest, dass es sich dabei tatsächlich um Falschgeld handelt. Insgesamt befanden sich in dem Umschlag Geldscheine mit einem aufgedruckten Wert von 1.525 Euro. Neben dem Falschgeld konnten auch noch Betäubungsmittel gefunden werden. Dazu leitete die Polizei ein gesondertes Ermittlungsverfahren ein.

Sollten Sie selbst den Verdacht haben, Falschgeld erhalten zu haben, rät die Polizei zu folgendem Verhalten:

Informieren Sie, auch bei Verdacht auf Falschgeld, umgehend die Polizei. Geben Sie das Falschgeld nicht an den Vorbesitzer zurück und geben Sie das Falschgeld auch nicht anderweitig weiter. Sie machen sich strafbar. Gehen sie spurenschonend vor und stecken Sie das Falschgeld bis zur Übergabe an die Polizei in einen Briefumschlag. Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei und geben Sie sachdienliche Hinweise. Unternehmen Sie nichts, wodurch Sie sich selbst oder andere Personen in Gefahr bringen. Weitere Themen rund um das Thema Falschgeld finden Sie im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention: LINK: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/richtig-handeln-beim-unverschuldeten-besitz-von-falschgeld/

