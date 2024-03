Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge, Fernseher und Kaffeemaschine gestohlen

Mühlhausen (ots)

Wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ermittelt die Polizei seit dem vergangenen Wochenende in Mühlhausen. Zwischen Sonntag, 17. März, und Sonntag, 24. März, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Menteröder Straße. Aus einem Kellerverschlag erbeuteten der oder die Diebe diverse Elektrowerkzeuge, einen Flachbildfernseher und eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0077615

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell