Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kaninchen durch Hunde tödlich verletzt

Bleicherode (ots)

Am Sonntagabend sind in Bleicherode Kaninchen einem Angriff von zwei Hunden zum Opfer gefallen. Kurz vor 19 Uhr sprangen die Hunde in einen Kaninchenstall auf einem Grundstück und attackierten die zwei Hasen, die sich in dem Stall befanden. Durch den Kaninchenbesitzer konnte einer der Hunde im Stall gesichert werden. Der zweite Hund ergriff die Flucht. Da vom Hundehalter jede Spur fehlte, wurde das Tierheim verständigt, dessen Mitarbeiter den im Kaninchenstall verbliebenen Spitz einfingen und in Obhut nahmen. Die Ermittlungen zum Besitzer der Hunde dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell