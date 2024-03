Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei auf einen Streich

Greußen (ots)

Am Samstag, um ca. 23:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in Greußen in der Friedrich-von-Hardenberg-Straße. Auf einer Parkfläche an der Einmündung zur Andreas-Tenzel-Straße beabsichtigte ein Verkehrsteilnehmer einzuparken. Hierbei kollidierte er jedoch mit einem abgeparkten Pkw, welchen er über den Bordstein auf die angrenzende Grünfläche und gegen einen weiteren parkenden Pkw schob, sodass an beiden Sachschaden entstand. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher, ohne seinen Warte- und Meldepflichten nachzukommen, davon.

Wer etwas gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

